Белорусские КВНщики рассказали о плюсах России в составе Белоруссии

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» во второй игре сезона Высшей лиги пошутила про вопросы интеграции стран и присоединения России. Фрагмент выпуска опубликован на сайте «Первого канала».

Юмористы напомнили, что недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встречались в Сочи для обсуждения углубленной интеграции двух стран. «Мы, как самые влиятельные люди этого мира, уже знаем исход переговоров — завтра мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси», — пошутили в команде.

Они предложили россиянам порадоваться, «ведь теперь у вас тоже чисто». «Белорусы больше не будут уезжать на заработки в Россию, они будут уезжать на заработки в регионы», — рассказали о плюсах КВНщики.

Они также пошутили о том, что новая Конституция России — это белорусская, а российские спортсмены «смогут, наконец, представлять на олимпиадах родную страну». Кроме того, юмористы отметили, что после объединения двух стран «усы надежды» у России будут не только в футболе, намекая на прозвище главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что белорусский телеканал ОНТ снял с эфира выпуск Высшей лиги КВН, где играла команда из Могилева «Доктор Хаусс». Ее участники шутили о президенте страны Александре Лукашенко и актуальных для белорусов проблемах.

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