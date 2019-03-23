Лукашенко в шутку посоветовал детям подумать о крысах и улыбаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил лыжероллерную трассу в агрогородке Мир (Барановичский район, Брестская область) и встретился с юными биатлонистами. Репортаж с места событий опубликовал телеканал ОНТ.

На кадрах запечатлено, как глава государства во время фотосессии с детьми, обращаясь к ним, говорит: «Так, всем улыбаться, как будто съели... Мышь или крысу!».

В агрогородке тренируется около 50 молодых спортсменов. Многие из них собираются в училище олимпийского резерва, а после этого — и в сборную страны.

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