Лукашенко осудил «оголтелую российскую пропаганду»

В преддверии президентских выборов на Украине российским СМИ необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает издание «Наша Нiва».

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. Это не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите, включите утюг российский, и там везде на эту Украину. Надо прекратить это, не нужно это делать», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он осудил попытки создать пророссийские информационные ресурсы. Белорусский президент рассказал, что этот вопрос он также обсуждал с Владимиром Путиным. «Это создание групп, сайтов или казачества. Там к казачеству никто никакого отношения не имеет. Мы их всех знаем», — заявил Лукашенко.

В январе президент Белоруссии заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ». В частности, по его словам, не так давно ему пришлось реагировать на инцидент в Минске, в ходе которого якобы белорусы избили русского.

«Там два дурака-белоруса столкнулись и подрались, а с интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека (на российском телеканале НТВ вышел сюжет, в ходе которого прозвучала фраза «Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Белоруссии, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские?» — прим. «Ленты.ру»). Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы», — добавил белорусский лидер.

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