Лукашенко порассуждал о мате и вспомнил советы Ельцина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с отменой концертов российских рэперов, сообщает РИА Новости.

«Маты-перематы начали запрещать, но не нужно этого делать. Запретный плод сладок», — заявил белорусский президент. Об отмене концерта группы IC3PEAK сам Лукашенко узнал из российской прессы и добавил, что в песнях группы «сплошной мат». Минский концерт IC3PEAK отменили 13 декабря, хотя «засилья» мата в текстах дуэта нет.

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Белорусский лидер сделал признание, что сам «тот еще матерщинник», однако, по его словам, мат не должен звучать публично, в том числе и со сцены. «Предупредите рэпера, пусть приезжает. Но матом пусть со сцены не ругается», — подытожил президент. Возможно, Лукашенко имел в виду ситуацию с отменой концертов российских исполнителей Элджея и Face, в лирике которых присутствует нецензурная лексика.

Кроме того, Лукашенко признался, что правильно реагировать на критику в СМИ его научил первый президент России Борис Ельцин. «Когда я стал президентом, на каждый скрип пера. И однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь?"» — поделился Лукашенко. По его словам, именно первый президент России убедил его проще реагировать на критику.

В настоящий момент белорусский лидер получает информацию из нескольких Telegram-каналов с политической аналитикой и смотрит российский телеканал «Дождь». При этом смартфона у Лукашенко нет: «Айфона у меня нет, и не пользуюсь им никогда. Если бы вы знали, какие у него есть программы и возможности следить за вами, — вы бы тоже им не пользовались бы».

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