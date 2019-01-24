Лукашенко заявил о ненужности русских и белорусов миру

Белоруссия готова к такому уровню сотрудничеству с Россией, на который по состоянию на сегодняшний день готово само российское руководство. С таким заявлением в четверг, 24 января, на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Глава республики указал, что разговоры о прагматичной позиции Москвы и рассуждения о братстве и дружбе народов двух государств уступают место сугубо партнерским отношениям между странами. «Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово», — сказал он.

Одновременно с этим глава республики указал, что Россия и Белоруссия «обречены быть вместе». «Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история», — сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ». «А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских», — вспомнил он об инциденте в минском метрополитене, имевшем место в середине января.

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«Там два дурака-белоруса столкнулись и подрались, а с интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека (на российском телеканале НТВ вышел сюжет, в ходе которого прозвучала фраза «Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Белоруссии, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские?» — прим. «Ленты.ру»). Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы», — добавил Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что русских с белорусами столкнуть не удастся никогда. «По крайней мере, пока я президент», — пообещал Лукашенко.

В декабре 2018 года белорусский лидер рассказал, что в Москве уже не воспринимают соседнюю страну как братское государство. По его словам, в России подобный подход уже «не воспринимается». «Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — смирился он.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили особый характер отношений между странами.

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