Лукашенко пожаловался на информационные атаки на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информационную безопасность «вопросом номер один». Об этом в четверг, 31 января, сообщает БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, необходимо уделить внимание борьбе за свои принципы и поднятию имиджа государства. «И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь — а они порой с разных сторон предпринимаются, — мы должны уметь», — пояснил он, добавив, что, в частности, нужно работать с «разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

Лукашенко не исключил возможность создания специальной организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. Кроме того, глава государства считает, что следует позаботиться о защите белорусского рекламного рынка, чтобы «деньги остались прежде всего у нас в стране».

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Также белорусский президент отметил, что соответствующий вопрос затрагивался и в его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что проблема информационной безопасности будет рассмотрена в контексте двусторонних отношений.

В январе президент Белоруссии заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ». В частности, по его словам, не так давно ему пришлось реагировать на инцидент в Минске, в ходе которого якобы белорусы избили русских.

«Там два дурака-белоруса столкнулись и подрались, а с интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека (на российском телеканале НТВ вышел сюжет, в ходе которого прозвучала фраза «Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Белоруссии, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские?» — прим. «Ленты.ру»). Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы», — добавил белорусский лидер.

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