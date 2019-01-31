Раскрыты детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о проведении очередной встречи, она состоится в ближайшем будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Точную дату мы вам сообщим», — сказал Песков журналистам.

По его словам, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства.

В последний раз президенты встречались 29 января в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили налоговый маневр, который осуществляет российская сторона. Белорусская сторона пытается добиться компенсации, так как обнуление пошлин на экспорт нефти приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

Эти же вопросы президенты обсуждали на встрече 25 декабря. Переговоры продлились четыре часа, но разрешить противоречия вокруг налогового маневра тогда не удалось.

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