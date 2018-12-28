Названа дата новой встречи Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии посетит Москву с рабочим визитом в субботу, 29 декабря. Об этом сообщается на официальном портале главы белорусского государства.

Как отмечается в сообщении, в ходе визита Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры двух стран продолжат обсуждение белорусско-российского сотрудничества, которые стороны обсуждали на предыдущей встрече в Кремле 25 декабря.

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Переговоры с участием президентов России и Белоруссии, а также членами правительств двух стран, которые прошли 25 декабря, продолжались четыре часа. В результате стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

При этом, как заявил по итогам переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере пока не удалось. Он отметил, что в целях избежания «клубков противоречий» президенты проведут новую встречу.

Ранее в декабре Лукашенко раскритиковал анонсируемые российской стороной налоговые изменения, из-за которых поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам. По подсчетам белорусского лидера, страна потеряет около 10,5 миллиарда долларов.

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