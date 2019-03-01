Лукашенко опять «наелся президентства»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что главой республики может быть и другой человек. Его в своем Twitter-аккаунте цитирует издание TUT.BY.

«Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность», — сказал белорусский лидер.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

В декабре 2013 года политик также говорил, что «наелся президентства, если уж на то пошло», передавал «Интерфакс».

В феврале этого года Лукашенко заявлял, что все трое его сыновей не планируют возглавлять республику. Старшему из них, Виктору, 43 года, он является помощником президента по национальной безопасности; среднему, Дмитрию, 38, он член Национального олимпийского комитета Белоруссии. Младший, 14-летний Николай, учится в школе, но регулярно сопровождает отца на различных официальных мероприятиях.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!