Лукашенко собрался противостоять США вместе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности принимать совместные с Москвой меры в случае размещения новых американских ракет в Европе. Его цитирует РИА Новости.

Лукашенко считает, что американцы могут воспользоваться своим выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместить новые ракеты в Европе. «Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай Бог, на территории Украины», — заявил он.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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