Россия отказалась от посредников в ракетном споре с США

Москва и Вашингтон не нуждаются в посредниках при обсуждении вопроса о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я не думаю, что это тот сюжет, где нужны посредники между нами и США», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности привлечения Европы к разрешению ситуации с ракетным договором.

Чижов указал, что европейцы более чем обеспокоены ситуацией, однако «российская дипслужба работает самостоятельно». В то же время постпред указал, что Москва вовлекает в процесс партнеров, которые вносят полезный вклад и сами заинтересованы в сотрудничестве.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем заявлении указала, что в Европе по прежнему считают возможным спасти ДРСМД. Она также призвала Россию и США продолжать конструктивный диалог по вопросам стратегической стабильности, передает агентство.

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2 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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