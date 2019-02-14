Россия обвинила США в «рэкетирских нападках»

Правительство России уже приняло ряд эффективных мер для защиты от различных «рэкетирских нападок» США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 14 февраля.

Песков не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Готовящиеся антироссийские санкции представитель Кремля назвал проявлением оголтелой русофобии. По его словам, попытки американских законодателей ввести ограничения против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.

Песков также высказал мнение, что сегодня нет оснований надеяться на улучшение отношений между странами.

Накануне группа сенаторов США представила законопроект о дополнительных санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал ответом на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Под санкции попадут банки, которые якобы участвуют в этом процессе.

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о готовности российской экономики к новым ограничениям. Он также отметил, что американские санкции ударят по самим иностранцам.

В МИД России, в свою очередь, отказались воспринимать очередные санкции всерьез.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!