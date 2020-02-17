Белорусский телеканал снял с эфира выпуск КВН с шутками про Лукашенко

Белорусский телеканал ОНТ снял с эфира выпуск Высшей лиги КВН, где играла команда из Могилева «Доктор Хаусс». Ее участники шутили о президенте страны Александре Лукашенко и актуальных для белорусов проблемах, сообщает tut.by.

Отмечается, что администраторы официального сообщества телеканала в социальной сети «ВКонтакте» извинились перед зрителями за произошедшее и объяснили, что программа была снята по техническим причинам. В настоящий момент запись недоступна. Выпуск передачи можно посмотреть на YouTube-канале КВН.

В своем выступлении, в частности, команда «Доктор Хаусс» пошутила об экономической ситуации в стране и главе государства. «У нас есть деньги, нам дают спонсоры. Но мы же белорусы, мы не умеем правильно использовать чужие деньги!» «Апостол Лука» — это не имя. Это недописанная фамилия».

Кроме того, команда высмеяла вопрос добычи нефти:

— Вы белорусские ученые? Вот вам лопаты, ищите нефть. Вам дали год.

— А если не найдем?

— Дадут по пять

Юмористы также вспомнили о российско-белорусской интеграции.

— Мы уже три дня в Москве. Ты работу нашел?

— Да я приехал сюда, чтобы с красивой девушкой познакомиться.

— Ты дурак? В Москве все знают, что с белорусами нельзя. Мы же братья!

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