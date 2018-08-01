Лукашенко пошутил над своими похоронами и двойником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором отреагировал на слухи о перенесенном инсульте. Об этом он рассказал в ходе общения с чиновником во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе, передает телеканал ОНТ.

Лукашенко дал поручение чиновнику по уборке урожая и посмеялся над фейковой новостью о своей болезни. «В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года?…. Ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад и тебя могут "похоронить"», — заявил глава Белоруссии в эфире ОНТ.

«Еще говорят, что у меня двойник работает», — пошутил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

Во вторник, 31 июля, Лукашенко впервые появился на публике после фейковых сообщений о перенесенном инсульте. 30 июля политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» сообщили, что белорусский президент перенес инсульт. «Незыгарь» отмечал, что именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко отменил свой визит в Гомель. Пресс-секретарь главы государства опровергла эту информацию и назвала ее бредом.

12 июля президент Белоруссии предложил победительнице конкурса «Мисс Беларусь-2018» работу в колхозе во время посещения колхоза «Родина» в Могилевской области. Девушка согласилась приступить к работе после истечения модельного контракта.

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