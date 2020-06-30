Объятия Путина и Лукашенко попали на видео

telegram

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. При встрече подо Ржевом лидеры стран обнялись, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства РИА Новости.

«Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли более 1,3 миллиона человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой битвы огромно», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в ходе мероприятий по открытию Ржевского мемориала.

Монумент создали по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров и весом около 80 тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!