В США встревожились из-за морального духа ВСУ

Миршаймер: Украинцы не хотят участвовать в проигранном конфликте

Украинцы не хотят принимать участия в конфликте, исход которого уже предрешен. Так о моральном духе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) высказался профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Когда страна верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним погибшим за проигранное дело. Все больше украинцев понимают, что эта война уже проиграна», — сказал он.

По его словам, Киеву следовало завершить конфликт еще в 2022 году, однако Украина пошла на «безумный» отказ от Стамбульских соглашений. «Все нужно было прекратить тогда, а уж тем более после провала наступательной кампании 2023 года. Но на Западе очень трудно говорить об этом», — добавил профессор.

Ранее Миршаймер заявил, что в интересах украинцев как можно быстрее заключить мир с Россией, так как для них нет никакого смысла продолжать конфликт. По его мнению, сейчас украинцам нужно заключить наиболее выгодную сделку.