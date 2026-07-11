Российская теннисистка прокомментировала первую за 10 лет победу в юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Пушкарева рассчитывала на атмофсеру на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Пушкарева прокомментировала победу в юниорском Уимблдоне 2026 года. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Это вообще мой первый сезон на траве, до этого я сыграла только турнир в Хэмптоне, вылетела там в первом круге. Так что… В любом случае Лондон — прекрасный город, здесь потрясающая атмосфера», — заявила спортсменка Она рассказала, что не рассчитывала на такую атмосферу.

В финале спортсменка одержала победу над китаянкой Сунь Синьжань. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, посеянной под 14-м номером, тогда как ее соперница имела 1-й номер посева. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Для 17-летней Пушкаревой это первый титул на юниорском турнире Большого шлема. Ранее она также выступала на юниорских «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии.

