Россиянам назвали помогающую справиться с хронической усталостью привычку

Корректировка рациона зачастую может помочь справиться с хронической усталостью и улучшить состояние в периоды повышенной утомляемости, рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты объяснили, как скорректировать питание, чтобы не чувствовать постоянного упадка сил.
В Роскачестве добавили, что в периоды повышенной утомляемости особенно важно следить за уровнем ключевых витаминов и микроэлементов.
«Помочь с этим могут функциональные продукты — они содержат повышенную концентрацию полезных веществ без искусственных добавок за счет качества исходного сырья. Такие продукты специально разработаны для восполнения дефицитов, которые особенно остро ощущаются при высоких нагрузках. Включив их в рацион, можно получить необходимые элементы без превышения дневной нормы калорийности, что особенно актуально для тех, кто следит за весом, но нуждается в дополнительной энергетической поддержке», — посоветовали специалисты.
Основу противоусталостного питания также должны составлять сложные углеводы. В отличие от простых сахаров, вызывающих резкие скачки глюкозы, цельнозерновые крупы, овощи и корнеплоды обеспечивают постепенное высвобождение энергии
Гречка, овсянка, киноа, тыква, батат и свекла, по словам экспертов, богаты не только медленными углеводами, но и ценными микроэлементами, которые играют ключевую роль в работе нервной системы и помогают организму адаптироваться к стрессу.
«Качественные источники белка тоже необходимы в периоды переутомления — потребность в протеине возрастает, так как он участвует в терморегуляции, поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунную защиту», — рассказали в Роскачестве.
Специалисты добавили, что не менее значимую роль играют полезные жиры: авокадо, орехи, семена льна и чиа. Нерафинированные растительные масла холодного отжима помогают поддерживать гормональный баланс, улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и способствуют длительному насыщению.
Кроме того, для поддержания энергетического баланса важно пить достаточно жидкости. Даже незначительное обезвоживание существенно снижает уровень энергии и концентрацию внимания. Помимо чистой воды, полезно включать в рацион травяные чаи с имбирем, корицей или шиповником. Они не только поддерживают водный баланс, но и обогащают организм ценными фитонутриентами
Ранее кардиолог Мария Чайковская предупредила, что некоторые привычные продукты повышают риск развития заболеваний сердца.
По ее словам, согласно исследованиям ученых, чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся неантиоксидантные консерванты, повышает риск развития гипертонии на 29 процентов, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в целом — на 16 процентов.