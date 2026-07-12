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07:30, 12 июля 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали помогающую справиться с хронической усталостью привычку

Роскачество: Корректировка рациона зачастую может помочь справиться с усталостью
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: 00Anu008 / Shutterstock / Fotodom

Корректировка рациона зачастую может помочь справиться с хронической усталостью и улучшить состояние в периоды повышенной утомляемости, рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты объяснили, как скорректировать питание, чтобы не чувствовать постоянного упадка сил.

В Роскачестве добавили, что в периоды повышенной утомляемости особенно важно следить за уровнем ключевых витаминов и микроэлементов.

«Помочь с этим могут функциональные продукты — они содержат повышенную концентрацию полезных веществ без искусственных добавок за счет качества исходного сырья. Такие продукты специально разработаны для восполнения дефицитов, которые особенно остро ощущаются при высоких нагрузках. Включив их в рацион, можно получить необходимые элементы без превышения дневной нормы калорийности, что особенно актуально для тех, кто следит за весом, но нуждается в дополнительной энергетической поддержке», — посоветовали специалисты.

Основу противоусталостного питания также должны составлять сложные углеводы. В отличие от простых сахаров, вызывающих резкие скачки глюкозы, цельнозерновые крупы, овощи и корнеплоды обеспечивают постепенное высвобождение энергии

эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества

Гречка, овсянка, киноа, тыква, батат и свекла, по словам экспертов, богаты не только медленными углеводами, но и ценными микроэлементами, которые играют ключевую роль в работе нервной системы и помогают организму адаптироваться к стрессу.

«Качественные источники белка тоже необходимы в периоды переутомления — потребность в протеине возрастает, так как он участвует в терморегуляции, поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунную защиту», — рассказали в Роскачестве.

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Специалисты добавили, что не менее значимую роль играют полезные жиры: авокадо, орехи, семена льна и чиа. Нерафинированные растительные масла холодного отжима помогают поддерживать гормональный баланс, улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и способствуют длительному насыщению.

Кроме того, для поддержания энергетического баланса важно пить достаточно жидкости. Даже незначительное обезвоживание существенно снижает уровень энергии и концентрацию внимания. Помимо чистой воды, полезно включать в рацион травяные чаи с имбирем, корицей или шиповником. Они не только поддерживают водный баланс, но и обогащают организм ценными фитонутриентами

эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества

Ранее кардиолог Мария Чайковская предупредила, что некоторые привычные продукты повышают риск развития заболеваний сердца.

По ее словам, согласно исследованиям ученых, чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся неантиоксидантные консерванты, повышает риск развития гипертонии на 29 процентов, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в целом — на 16 процентов.

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