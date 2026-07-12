В США выступили с обвинением в адрес Европы из-за России

Макгрегор: Европа пытается втянуть США в прямой конфликт с Россией

Европейские страны пытаются втянуть США в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что в ходе саммита НАТО в Анкаре американский президент Дональд Трамп раскритиковал Европу, в частности, за недостаточные траты на оборону.

«Все это, в свою очередь, подогревает стремление Европы найти способ втянуть США в прямое военное столкновение с Россией», — указал эксперт.

По его словам, европейские страны пытаются усилить напряженность в отношениях между США и Россией с помощью Украины, призывая увеличить военную и финансовую помощь Киеву, который «уже находится на последнем издыхании».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он подчеркнул, что Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.