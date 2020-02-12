Стало известно о попытках Путина убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить белорусского коллегу Александра Лукашенко на объединение двух государств для создания сверхдержавы. Об этом стало известно агентству Bloomberg от двух источников в Кремле.

По их информации, данный план обсуждался президентами еще в декабре прошлого года, но договориться не удалось и на личной встрече в феврале в Сочи из-за категорического отказа Лукашенко. По словам собеседников агентства, благодаря такому сценарию Путин мог бы остаться у власти и после окончания президентских полномочий как лидер нового Союзного государства.

О существовании такого сценария Bloomberg сообщало еще в марте 2019 года, в Кремле эту информацию тогда назвали «вольными упражнениями».

Журналисты не впервые выдвигают версии возможной судьбы Путина после его четвертого президентского срока, который истекает в 2024 году. Так, Bloomberg в январе писало, что политик мог бы стать спикером Госдумы, а также возглавить Госсовет или Совет безопасности; газета Financial Times предполагала, что Путин может сохранить власть, вновь став премьер-министром, либо лидером правящей партии; также вышеперечисленные сценарии описывал «Коммерсантъ». Такие публикации стали активно появляться после того, как 15 января президент в послании Федеральному собранию предложил внести поправки к Конституции. Вариант с объединением России и Белоруссии в них не упоминался.

Сам Путин уклончиво отвечал на вопросы о своей судьбе после президентства, либо вовсе игнорировал подобные вопросы, как на декабрьской пресс-конференции, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Публично он неоднократно заявлял, что об этом еще рано говорить.

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