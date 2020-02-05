Политику Путина объяснили думами о будущем России

Поправки к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным, означают желание главы государства предопределить положительный вектор развития страны. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«Путин думает о будущем и хочет зафиксировать свое политическое наследие», — объяснил Кузнецов политику президента.

По мнению эксперта, Путину важно то, что будет происходить в России даже после 2040 года. «Все конституционные дополнения связаны с необходимостью [создания] долгосуществующей политической системы, способной к изменениям нереволюционной природы, которая сама может себя обновлять без участия личности в истории», — добавил Кузнецов.

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Законопроект о поправках к Конституции был внесен президентом в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ пройдет основное, второе чтение в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверил сам Путин, будут определяющими при принятии им решения о внесении корректировок в основной закон.

Президент анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году. Сам глава государства отрицает, что это делается для продления его пребывания у власти. Большинство граждан, по данным ВЦИОМ, поддерживают изменения.

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