Путин отверг версию об изменении Конституции для продления своих полномочий

Поправки в Конституцию вносятся не для того, чтобы продлить полномочия действующего главы государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце, сообщает во вторник, 4 февраля, Telegram-канал «Пул N3».

«Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин, отвечая на вопрос участницы дискуссии о том, имеет ли смысл проводить выборы президента, если голосованием по поправкам народ уже выразит поддержку их автору.

Накануне, 3 февраля, сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддержали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий (91 процент граждан) и фиксации МРОТ (90 процентов) не ниже прожиточного минимума.

Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят депутатами в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в котором была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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