Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий (91 процент граждан) и фиксации МРОТ (90 процентов) не ниже прожиточного минимума.

О положительном отношении к предложениям увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет заявили 87 процентов респондентов, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу президента страны на предмет соответствия Основному закону — 81 процент граждан.

68 процентов опрошенных поддержали предложение запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих. 61 процент респондентов положительно отнесся к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

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Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят депутатами в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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