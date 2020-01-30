Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции начала мозговой штурм

На пятом заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции России принято решение разделить обсуждение на тематические блоки и перейти к мозговому штурму. Об этом сообщает агентство «Федерал Пресс».

По информации издания, всего создано четыре группы: наука, культура и социальная сфера; деятельность федеральных и региональных органов власти; судебная власть и прокуратура; единство публичной власти и местного самоуправления. В каждой группе назначены модераторы.

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По словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, такое разделение предложено в связи с тем, что предложения по поправкам требуют не только правовой оценки, но и общественной. «Предлагаю обратить внимание на списки поправок — самый большой блок социальных вопросов», — сказала она.

Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, при этом на весну запланировано общероссийское голосование. Его результаты, как сообщили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

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