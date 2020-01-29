В преамбуле Конституции предложили закрепить роль гражданского общества

В преамбуле Конституции России важно отметить роль и место гражданского общества. Об этом заявила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева на заседании созданной президентом страны рабочей группы, передает РАПСИ.

Михеева отметила, что активная часть граждан страны посвящает себя общественным интересам и занимается волонтерством, борьбой с коррупцией, правозащитной деятельностью, благотворительной и другой бескорыстной деятельностью, нацеленной на общее благо. По ее мнению, признание и уважение такого общественного служения важно закрепить в качестве принципа.

По мнению Михеевой, если преамбула Конституции будет дополняться, то после слов «возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы» можно добавить «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее рассказал, что преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Суть корректировки депутат не уточнил.

Сейчас в преамбуле документа от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.

Законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, при этом на весну запланировано общероссийское голосование. Его результаты, как сообщили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

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