Кремль раскрыл последствие отрицательного голосования по поправкам к Конституции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл последствие отрицательного голосования россиян по поправкам к Конституции. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 января.

При отрицательном результате голосования поправки к основному закону не вступят в силу, подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что общероссийское голосование не является простой формальностью.

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20 января сообщалось, что принципы при голосовании будут такими же, как при проведении выборов главы государства. Речь идет о принципах открытости, доступности и прозрачности, пояснили в Совете Федерации.

Впервые конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Позже он внес в Госдуму проект закона, в котором говорится о внесении поправок в 22 статьи основного закона. Президент заверил, что положения первой и второй глав не будут корректироваться.

Так, среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом, ужесточение требований к кандидатам в президенты. Эти и другие инициативы по распоряжению Путина будут вынесены на всенародное голосование.

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