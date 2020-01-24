Кремль раскрыл последствие отрицательного голосования по поправкам к Конституции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл последствие отрицательного голосования россиян по поправкам к Конституции. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 января.
При отрицательном результате голосования поправки к основному закону не вступят в силу, подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что общероссийское голосование не является простой формальностью.
20 января сообщалось, что принципы при голосовании будут такими же, как при проведении выборов главы государства. Речь идет о принципах открытости, доступности и прозрачности, пояснили в Совете Федерации.
Впервые конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Позже он внес в Госдуму проект закона, в котором говорится о внесении поправок в 22 статьи основного закона. Президент заверил, что положения первой и второй глав не будут корректироваться.
Так, среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом, ужесточение требований к кандидатам в президенты. Эти и другие инициативы по распоряжению Путина будут вынесены на всенародное голосование.