Названы обязательные критерии при подготовке общероссийского голосования

Члены совета и эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) заявили о планах контролировать подготовку, информирование граждан и реализацию процедуры общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Представители НОМ назвали обязательные критерии для обеспечения открытости процесса. Среди них обязательное для всех участников соблюдение условий процедуры голосования и ее прозрачность. Кроме того, в ассоциации отметили, что важна широкая информационная компания для разъяснения содержания предложенных инициатив.

В числе критериев также четкие сроки проведения голосования и вовлечение максимального числа субъектов избирательного процесса.

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В НОМ считают, что проведение общероссийского голосования может стать отличным шансом для тестирования активно разрабатываемых в последнее время электоральных механизмов.

Текст законопроекта об изменении Конституции появился в общем доступе 20 января. В нем предлагается внести поправки в 22 статьи основного закона, изменения не коснутся положений о созыве Конституционного собрания и принятия нового основного закона на референдуме.

15 января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал внесение поправок в Конституцию. Он предложил закрепить в нем роль Государственного совета, ужесточить требования к кандидатам на пост президента и передать парламенту полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства.

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