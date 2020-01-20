Предложен формат всероссийского голосования по изменению Конституции

Формат всероссийского голосования по изменению Конституции может быть составлен с учетом опыта проведения выборов президента России. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает ТАСС.

«Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом — за или против», — сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. По ее мнению, использовать в данном случае аналогичные процедуры вполне уместно.

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Ранее в понедельник, 20 января, текст законопроекта опубликовали. Согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона. Таким образом, корректировки не затрагивают положения первой и второй глав Конституции, которые требуют созыва Конституционного собрания и принятия новой Конституции на референдуме.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента. По мнению журналистов и политологов, это может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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