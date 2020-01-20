Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Во время голосования за поправки в Конституцию россияне будут выбирать документ «целиком». Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он не уточнил, что имеется ввиду под словом «целиком», однако отметил, что принципы при голосовании будут такими же, как при проведении выборов главы государства. «Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — сказал сенатор.

По его словам, всероссийское голосование может пройти после принятия законопроекта Госдумой.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию. «Там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом — за или против», — уточняла она.

Текст законопроекта был опубликован ранее в понедельник, 20 января. В нем предлагается изменить 22 статьи Конституции, исключая те, что касаются созыва Конституционного собрания и принятия нового основного закона на референдуме.

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