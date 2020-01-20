В законопроекте Путина нашлась возможность сохранить правительство

Поправки к Конституции, внесенные в Госдуму президентом Владимиром Путиным, содержат нормы, позволяющие сохранить членов правительства на своих должностях в случае отставки премьер-министра. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по проработке поправок.

Таким образом, сенатор подтвердил положение из законопроекта Путина, согласно которому в статью 83 Конституции, определяющую полномочия президента, вносится следующий пункт: «В случае, если председатель правительства РФ освобожден президентом РФ от должности, вновь назначенный председатель правительства РФ не представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти». Сейчас же правительство России в случае отставки премьера целиком слагает свои полномочия.

Президентский законопроект об изменении Конституции был внесен в Госдуму 20 января. Совет ГД и думский комитет по госстроительству и законодательству рассмотрят его 21 января, тогда же будет определена дата первого чтения. Второе чтение может пройти в феврале.

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Проект закона предполагает корректировку 22 статей Конституции. Среди предлагаемых изменений — установление минимальной зарплаты не ниже уровня прожиточного минимума, передача Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, закрепление в основном законе роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента. Документом предусматривается его вынесение на общероссийское голосование, которое, по данным источников, может пройти в апреле.

Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь самому Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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