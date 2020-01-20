Появились подробности подготовки поправок в российскую Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в российскую Конституцию будет собираться минимум два раза в неделю из-за большого числа вопросов для рассмотрения. Подробности рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, необходимо разработать процедуру общероссийского голосования. «Другими словами, определить порядок принятия поправок в Конституцию Российской Федерации через процедуру общероссийского голосования», — пояснил он.

Клишас добавил, что еще одна задача рабочей группы — определить порядок и последовательность рассмотрения и внесения кандидатур, а также регламент урегулирования разногласий и прочее.

Текст законопроекта об изменении Конституции появился в общем доступе в понедельник, 20 января. В нем предлагается внести поправки в 22 статьи основного закона, изменения не коснутся положений о созыве Конституционного собрания и принятия нового основного закона на референдуме.

Президент Владимир Путин объявил о планах изменить Конституцию 15 января во время послания к Федеральному собранию. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства, а также расширить полномочия Госдумы и дать ей право утверждать премьер-министра и членов кабмина. По мнению журналистов и политологов, такие меры позволят Путину остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году и реально усилят все российские властные институты.

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