Рейтинг доверия Путину вновь вырос

Показатель доверия президенту России Владимиру Путину вырос до 73,9 процента. Не доверяют главе государства 22,6 процента респондентов. Такие данные приводятся на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 31 января.

Кроме того, за прошлую неделю вырос показатель одобрения деятельности российского лидера, составив 67,9 процента. 37,2 процента опрошенных положительно ответили на вопрос о доверии Владимиру Жириновскому, 35,5 процента — Геннадию Зюганову, 29,8 процента — Сергею Миронову.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю составил 34,2 процента, КПРФ — 15,5 процента, ЛДПР — 11,8 процента, «Справедливая Россия» — 6,3 процента.

24 января сообщалось, что рейтинги Путина снова выросли на фоне его послания Федеральному собранию. В недельном исчислении они прибавили от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и таким образом достигли максимума за последние три месяца.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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