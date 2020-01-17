Рейтинг одобрения россиянами Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.
По его словам, в четверг, 16 января, рейтинг одобрения российского лидера составил 67 процентов, а днем ранее был 64 процента. Кроме того, снизилась с 27 до 24 процентов доля негативно оценивающих деятельность Путина граждан. 49 процентов участников опроса посчитали президента убедительным во время выступления, а восемь процентов придерживаются противоположного мнения.
«30 процентов сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51 процент — скорее положительное. Как видим, четыре пятых позитивно впечатлило послание», — заключил Федоров.
В опросе принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.