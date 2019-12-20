Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

После пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря показатель одобрения его деятельности россиянами вырос до 64 процентов по сравнению с показателем прошлой недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что уровень доверия российскому лидеру составил 71 процент. При этом с 9 по 15 декабря показатель одобрения Путина по среднему значению составил 62,5 процента, а показатель доверия — 69,3 процента.

Кроме того, возросли оценки одобрения работы премьер-министра и Правительства России — до 36,4 и 40,4 процента. Также респондентам задали прямой вопрос о доверии политикам. Наибольшее количество голосов набрал Владимир Жириновский — 37,8 процента, далее идут Дмитрий Медведев — 37,5 процента, Геннадий Зюганов — 33,2 процента, Сергей Миронов — 26,3 процента.

Пресс-конференция Путина прошла днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию этого года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. По данным ВЦИОМ, эфир длился 4 часа 18 минут.

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