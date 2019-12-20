Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Работников СМИ он раскритиковал в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ. Выпуск опубликован на YouTube.

«Там всю пресс-конференцию показывали табличку, ее женщина держала, написано было: "Дайте яду". Это что, СМИ такое — "Дайте яду"? Что за позорище!» — подчеркнул Норкин.

По его словам, «это цирк, а не привлечение внимания». Ведущий добавил, что в целом пресс-конференция в этом году ему «понравилась больше, чем в прошлом» и впечатление испортили только журналисты.

Норкин заметил, что многие не готовили вопросы, а обращались с просьбами о помощи, чего не подразумевает формат пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что для журналистов, участвующих в пресс-конференции в этом году, установили ограничение на размер плакатов. Корреспондентов попросили не использовать плакаты больше формата А3 (297×420 миллиметров) из-за помех работе съемочных групп и фотографов.

Пресс-конференция Путина прошла днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-ой по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию этого года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека.

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