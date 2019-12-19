Началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, на нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что является рекордом.

Эта большая пресс-конференция станет уже 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году. Судя по программе передач федеральных телеканалов, продлится она не менее трех часов.

Ранее стало известно, что организаторы ввели ограничение на размер плакатов, которые журналисты используют, чтобы привлечь внимание президента. Их попросили не приносить плакаты размером больше формата А3 (297×420 миллиметров), поскольку это мешает работе съемочных групп и фотографов.

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