Путин и Меркель обсудили транзит газа и «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили итоги саммита в «нормандском» формате. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 декабря.

В целом стороны позитивно оценили состоявшиеся в Париже переговоры.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через территорию Украины с января следующего года и осуществления проекта «Северный поток-2».

13 декабря канцлер Германии, комментируя решение Евросоюза продлить антироссийские санкции, заявила, что продвижение в урегулировании конфликта в Донбассе есть, однако пока его недостаточно для прекращения санкционного давления.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям от 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча президентов РФ и Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!