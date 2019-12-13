Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Меркель рассказала, что она и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали лидеров стран Евросоюза об итогах саммита в «нормандском формате». Они отметили, что продвижение в урегулировании конфликта есть, однако пока его недостаточно для снятия ограничений с России.

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«Поэтому мы единогласно приняли решение их продлить», — заявила канцлер.

Ранее в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС единогласно решили продлить санкции в отношении России еще на шесть месяцев. Срок текущих ограничений истекает 31 января 2020 года.

В последний раз ограничения вступили в силу в июле, когда лидеры европейских стран решили, что Россия не выполняет минские соглашения в необходимом объеме.

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