Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе саммита в Брюсселе было решено продлить рестриктивные меры на шесть месяцев. Срок нынешнего пакета санкций истекает 31 января 2020 года.

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Антироссийские санкции Евросоюза, наложенные на Москву из-за событий на Украине, регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были продлены в июле, когда лидеры ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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