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Россия отреагировала на введение новых санкций

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов подверг Вашингтон критике за введение санкций против Москвы. Об этом он написал в своем комментарии СМИ на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, попавшие под санкции компании и граждане России и Украины не связаны с хакерами. Антонов подчеркнул, что никаких доказательств американская сторона не представила.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют», — отметил дипломат. Он добавил, что практика введения санкций после недоказанных обвинений стала обычной для Вашингтона.

Ранее 5 декабря Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физических лиц, включая россиян и граждан Украины. Их обвиняют в противозаконной деятельности в киберсфере. Американский Минфин считает, что эти люди связаны с группой хакеров Evil Corp.

В ноябре президент России Владимир Путин отметил, что санкции США пошли на пользу российской экономике. По его словам, Россия сделала «очень большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета», а Вашингтон «сам себя наказал, выстрелив себе в ногу».

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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Предыстория: США ввели новые санкции против россиян и украинцев
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