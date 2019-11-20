Путин признал тревогу из-за санкций США

Президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции первоначально вызвали у него тревогу. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает «Интерфакс».

«Я хочу поблагодарить всех своих коллег — сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — сказал российский лидер, добавив, что Вашингтон «сам себя наказал, выстрелив себе в ногу».

Рассуждая о перспективах отмены американских санкций Путин заявил, что этот вопрос нужно задать американскому Конгрессу.

В то же время Путин отметил, что у России и США есть много общих интересов и Москва намерена сотрудничать. «Соединенные Штаты — великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах», — заметил он.

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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