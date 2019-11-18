Дерипаска попросил США снять санкции

Российский миллиардер Олег Дерипаска направил Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США прошение о снятии с себя санкций. Первым на документ обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, в документе оспаривается одно из оснований для введения санкций — работа в российском энергетическом секторе. Ранее бизнесмену принадлежала компания «ЕвроСибЭнерго», но это уже не актуально, поскольку Дерипаска больше не контролирует En+, в которую она входит.

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Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.

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