Дерипаска объяснил подачу иска против США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, чтобы защитить компании, которые появились благодаря его многолетним трудам. Об этом он заявил изданию РБК.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — сказал он.

Дерипаска добавил, что надеется на справедливость американского суда. Также он призвал Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предъявить доказательства «необоснованных слухов и инсинуаций», которые стали причиной введения санкций против бизнесмена.

Ранее 15 марта стало известно, что Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, а также главу Минфина Стивена Мнучина из-за санкций, которые были введены против него. Бизнесмен настаивает, что попал под несправедливое и незаконное преследование со стороны ведомства, из-за чего потерял более семи миллиардов долларов.

В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против 14 российских компаний, в том числе «Базового элемента», En+ и «Русала» Олега Дерипаски. Санкции ограничили финансирование и сотрудничество с организациями, а также включили в себя заморозку активов на территории США.

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