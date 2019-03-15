Дерипаска подал в суд на США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, а также главу Минфина Стивена Мнучина из-за санкций, которые были введены против него. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в суд Вашингтона заявление.

В своей жалобе Дерипаска настаивает, что стал «последней политической жертвой» внутриамериканской политической борьбы во время президентской кампании 2016 года. Дерипаска настаивает, что он попал под несправедливое и незаконное преследование со стороны Минфина США. Агентство также отмечает, что за период действия санкций против бизнесмена его состояние рухнуло на 7,5 миллиарда долларов.

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В декабре 2018 года другой российский бизнесмен — Виктор Вексельберг — подал в суд на США, с требованием отменить введенные против него санкции. Олигарх был уверен, что не попадет под ограничения, так как имел достаточно тесные связи с американским истеблишментом, однако ожидания не оправдались.

Владелец группы компаний «Ренова» был внесен в санкционный список как раз вместе с Олегом Дерипаской, тогда уже бывшего владельца «Русала» внесли в санкционный список «за любовь к России».

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