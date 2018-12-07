Еще один российский олигарх бросил вызов США

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подал петицию властям США с просьбой отменить наложенные на него санкции, пишет Bloomberg.

Представитель «Реновы» Андрей Шторх подтвердил информацию о подаче петиции «Интерфакс». По его словам, документ подан в OFAC — подразделение американского Минфина, контролирующее соблюдение санкций.

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Издание выяснило, что Вексельберг несколько раз за последние годы встречался с американским юристом Майклом Коэном, который до 2017 года был адвокатом президента США Дональда Трампа. Кроме того, он присутствовал в качестве гостя своего двоюродного брата Эндрю Интратера на инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Благодаря этому бизнесмен считал, что имеет влияние на Белый дом и не ожидал, что может быть включен в санкционный список. Однако 6 апреля 2018 года это все же произошло.

Ранее иск против Министерства финансов США с требованием исключить его из санкционного списка подал другой российский бизнесмен — основатель и владелец компании-производителя волоконных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев.

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