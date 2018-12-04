Российский миллиардер бросил вызов США

Российский миллиардер Валентин Гапонцев подал иск против министерства финансов США. Жалоба на действия исполнительного органа власти была подана 3 декабря. Гапонцев настаивает, что попадание в санкционный список в январе 2018 года негативно сказалось на его бизнесе. Первым на иск обратил внимание журнал Forbes.

Гапонцев настаивает, что американский Минфин безалаберно провел расследование о связи российских бизнесменов с российской политической элитой и лично президентом Владимиром Путиным. Иск подан в Федеральный окружной суд округа Колумбия, интересы россиянина с американским гражданством представляет фирма Norton Rose Fulbright.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

Представители российского миллиардера настаивают, что «расследование Минфина США» свелось к копированию российского списка Forbes. «Секретарь фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе.

Санкционный список, опубликованный Минфином США в январе, критиковали еще тогда. Он очень сильно походил на список богатейших россиян по версии Forbes, причем в нем встречались даже те имена, которые отнести к приближенным российского президента было невозможно в принципе, однако Минфин США это не смутило.

Валентин Гапонцев — российско-американский бизнесмен и инвестор. Он родился в Москве, однако в 53 года переехал в Германию, а уже оттуда в США. Для мира бизнеса он известен в качестве основателя и совладельца компании IPG Photonics, которая специализируется на производстве волоконных лазеров большой мощности. Компания торгуется на американской бирже NASDAQ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!