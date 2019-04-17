Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях

Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США. Размер фонда составит 600 тысяч долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Фонд намерены учредить уже «на этой неделе». Дерипаска в интервью изданию также заявил, что введенные в отношении него американские санкции основаны на лжи. По его словам, для введения санкций не было представлено «никаких фактов, никаких оснований».

В середине марта Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций, введенных в отношении него. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей и нарушении ими основных принципов законодательства США, в частности, презумпции невиновности. По оценке предпринимателя, из-за ограничений он потерял более семи миллиардов долларов.

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями.

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