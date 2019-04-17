Дерипаска пожаловался на американских кровожадных политиков

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на лжи. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Конгресс хочет больше крови, но Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигала вендетта, месть», — сказал он. Бизнесмен добавил, что для наложения санкций не было представлено «никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь».

Дерипаска отметил, что в американском парламенте сложилось неверное впечатление, будто причинение вреда частному бизнесу в России решит какую-то проблему. «Совершенно наоборот», — резюмировал он.

15 марта стало известно, что Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, а также главу Минфина Стивена Мнучина из-за санкций, которые были введены против него. Бизнесмен настаивает, что попал под несправедливое и незаконное преследование со стороны ведомства, из-за чего потерял более семи миллиардов долларов.

В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против 14 российских компаний, в том числе «Базового элемента», En+ и «Русала» Олега Дерипаски. Санкции ограничили финансирование и сотрудничество с организациями, а также включили в себя заморозку активов на территории США.

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