Дерипаска отдал часть бизнеса детям

Владельцами миноритарной доли холдинга En+, управляющего активами бизнесмена Олега Дерипаски, оказались его дети, сообщает РБК.

Издание ссылается на выступление главы En+, бывшего министра энергетики Великобритании лорда Грегори Баркера в Палате общин (нижней палате парламента), состоявшееся 27 февраля.

Среди прочего он озвучил условия сделки между En+ и Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Согласно ей, управлять пакетами некоторых акционеров будут специальные поверенные из числа граждан США. Среди таких владельцев бывшая жена Дерипаски Полина, его бывший тесть — Валентин Юмашев, экс-глава администрации президента Бориса Ельцина, а также фонд детей бизнесмена — 17-летнего Петра и 15-летней Марии.

По словам Баркера, который выступает посредником при урегулировании претензий американского Минфина к En+, детям Дерипаски принадлежит 3,4 процента холдинга.

В распоряжении независимых поверенных окажется всего 37,7 процента акций En+. Они будут обладать правом голоса на общих собраниях акционеров холдинга.

Весной прошлого года Дерипаска и принадлежащие ему компании попали под санкции США. В дальнейшем Вашингтон выставил бизнесмену ряд условий для снятия ограничений. Главные из них — снижение доли владения в En+ ниже 50 процентов, а также передача своих акций в управление независимым представителям. После выполнения этих требований санкции с активов Дерипаски были сняты.

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