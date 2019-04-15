Вышедший из-под санкций «Русал» построит крупнейший в США алюминиевый завод

Российская компания «Русал» бизнесмена Олега Дерипаски, с которой Минфин США снял санкции в январе, построит завод по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности в американском штате Кентукки. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Предприятие будет организовано совместно с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries. «Русал» получит 40 процентов компании.

Запуск нового завода в США намечен на 2020 год. Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн ленты горячего проката и 300 тысяч тонн готовой продукции холодного проката в год. Поставлять алюминий на предприятие будет Тайшетский алюминиевый завод, который «Русал» сейчас строит в Сибири.

The Wall Street Journal отмечает, что таких предприятий в Америке не строили уже более 30 лет. Завод станет крупнейшей компанией по выпуску прокатного алюминия в США за этот период.

В конце января 2019 года Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и Евросибэнерго Олега Дерипаски. Все ограничительные меры в отношении самого Дерипаски остались в силе. В числе условий для восстановления «Русала» в правах была отставка председателя совета директоров Маттиаса Варнинга и лишение Дерипаски возможности назначать членов совета директоров.

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